РФ продовжує перешкоджати проходу суден через Керченську протоку
|11:01 24.04.2019
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|Крым
Росія цілеспрямовано організовує провокації в Азовському морі, перешкоджаючи проходженню кораблів в українські порти через Керченську протоку.
Про це UA|TV повідомив очільник ДПСУ Петро Цигикал, передає Укрінформ.
“Триває постійний огляд суден у районі Керченської протоки, які заходять в порти України з економічними цілями, – наголосив він. – Практично немає таких, які б не оглядалися – принципово, особливо ретельно та довго. Їх пропускають останніми. У такій спосіб РФ створює штучну чергу“.
Крім того, за словами керівника Держприкордонслужби, морська охорона РФ демонстративно підходить близько до берегів Азовського моря в Україні.
“Ситуацію погіршує те, що це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод та прилеглих до них”, – додав Цигикал.
Він також звернув увагу на те, що особливо важливим для України залишається питання удосконалення морського законодавства. Над відповідними проектами ДПСУ вже активно працює, зокрема й з іноземними партнерами.
Як повідомлялося, у лютому через штучну затримку Росією суден, що проходить через Керченську протоку, час проходження цього відрізку маршруту затягувався у 3-4 рази. Так на вході до Азовського моря в кораблі витрачали - в середньому 30,8 годин, на виході з Азовського моря - в середньому 30,6 годин.
20 грудня 2018 року Президент Росії Володимир Путін заявляв, що РФ готова дотримуватися домовленостей з Україною по Азовському мору, не здійснювати ніяких односторонніх дій і не перешкоджати проходу суден. Але водночас він ствердив, що Росія не перешкоджає проходу через Керченську протоку.
У грудні 2018 року через блокування Росією Керченської протоки три судна зазнали аварії.
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