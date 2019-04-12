Росія цілеспрямовано організовує провокації в Азовському морі, перешкоджаючи проходженню кораблів в українські порти через Керченську протоку.

Про це UA|TV повідомив очільник ДПСУ Петро Цигикал, передає Укрінформ.

“Триває постійний огляд суден у районі Керченської протоки, які заходять в порти України з економічними цілями, – наголосив він. – Практично немає таких, які б не оглядалися – принципово, особливо ретельно та довго. Їх пропускають останніми. У такій спосіб РФ створює штучну чергу“.

Крім того, за словами керівника Держприкордонслужби, морська охорона РФ демонстративно підходить близько до берегів Азовського моря в Україні.

“Ситуацію погіршує те, що це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод та прилеглих до них”, – додав Цигикал.

Він також звернув увагу на те, що особливо важливим для України залишається питання удосконалення морського законодавства. Над відповідними проектами ДПСУ вже активно працює, зокрема й з іноземними партнерами.

Як повідомлялося, у лютому через штучну затримку Росією суден, що проходить через Керченську протоку, час проходження цього відрізку маршруту затягувався у 3-4 рази. Так на вході до Азовського моря в кораблі витрачали - в середньому 30,8 годин, на виході з Азовського моря - в середньому 30,6 годин.

20 грудня 2018 року Президент Росії Володимир Путін заявляв, що РФ готова дотримуватися домовленостей з Україною по Азовському мору, не здійснювати ніяких односторонніх дій і не перешкоджати проходу суден. Але водночас він ствердив, що Росія не перешкоджає проходу через Керченську протоку.

У грудні 2018 року через блокування Росією Керченської протоки три судна зазнали аварії.