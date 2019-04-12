Бывший премьер Франции, хотевший признать Крым российским, предстанет перед судом
|10:21 24.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Суд распорядился начать уголовное разбирательство против бывшего премьер-министра и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его жены Пенелопы.
Об этом сообщает AFP, передают Новости Крыма.
Суд готовится открыть в отношении пары дело о фиктивном трудоустройстве.
Фийон в числе прочего, обвиняется в растрате государственных средств, сокрытии растраты государственных средств, злоупотреблении корпоративной собственностью.
В марте 2017 года Фийону официально предъявили обвинения в нескольких преступлениях по делу о незаконном трудоустройстве его супруги.
Рейтинг Фийона в предвыборной гонке резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки.
Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.
Бывший премьер известен своей пророссийской позицией. В свое время он заявлял, что Крым - «исторически, культурно и лингвистически русская территория», а единственный выход из кризиса - в организации международной конференции по будущему Крыма под эгидой ООН.
Ещё на эту тему:
“Приниження на основі різного майнового стану” - глава СК РФ розповів про мотиви керченського стрілка
В окупованому Севастополі діти отруїлися хімічною речовиною
Жители оккупированного Симферополя попробуют выйти на акцию протеста
Оккупированный Крым - "чемпион" России по стоимости минимальной продуктовой корзины
На севере оккупированного Крыма готовятся к массовой госпитализации населения - СМИ
Оккупированный Севастополь лидирует по количеству "понаехавших"
Оккупанты заявляют о провале программы благоустройства аннексированного полуострова
Российский банк инициировал банкротство винодельческой компании из оккупированного Крыма