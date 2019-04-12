Суд распорядился начать уголовное разбирательство против бывшего премьер-министра и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его жены Пенелопы.

Об этом сообщает AFP, передают Новости Крыма.

Суд готовится открыть в отношении пары дело о фиктивном трудоустройстве.

Фийон в числе прочего, обвиняется в растрате государственных средств, сокрытии растраты государственных средств, злоупотреблении корпоративной собственностью.

В марте 2017 года Фийону официально предъявили обвинения в нескольких преступлениях по делу о незаконном трудоустройстве его супруги.

Рейтинг Фийона в предвыборной гонке резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки.

Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.

Бывший премьер известен своей пророссийской позицией. В свое время он заявлял, что Крым - «исторически, культурно и лингвистически русская территория», а единственный выход из кризиса - в организации международной конференции по будущему Крыма под эгидой ООН.