Программа расселения ветхоаварийного жилья в оккупированных Крыму и Севастополе в 2018 году оказалась сорванной.

"Главам" двух "крымских субъектов" Сергей Степашин, руководитель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", посоветовал "перестать кивать на тяжелое наследие украинских времен", в противном случае призвал либо уйти с работы, либо "переехать на ту самую Украину", сообщают Новости Крыма.

По словам Степашина, деньги на программы расселения ветхого и аварийного жилья в российских регионах выделяются на постоянной основе, другое дело – эффективность их использования на местах. Среди проблемных российских регионов Степашин выделил республику Тува, Дагестан, оккупированные Россией Крым и Севастополь.

«Меня смущает ситуация в <оккупированных> Крыму и Севастополе, в 2018 году программа (переселения из ветхоаварийного жилья, – прим.) была провалена, деньги при этом были выделены. Друзья мои, не можете работать – займитесь другим делом. Или уезжайте в Украину!» – эмоционально заявил Степашин в эфире «Общественного телевидения России», комментируя происходящее на аннексированном полуострове.

Издание сообщает, что на прошлой российского "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова жестко раскритиковали 2депутаты Законодательного собрания" города, в том числе за провал выполнения некоторых федеральных целевых программ в 2018 году. Депутат Заксобрания Алексей Чалый вообще сравнил губернатора Овсянникова и некоторых его подчиненных с «преступным сообществом», пожелав им судьбы осужденного сахалинского губернатора.