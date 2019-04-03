В Москве предложили Аксенову и Овсянникову или увольняться, или ехать в Украину

10:41 24.04.2019 0 комментариев Крым

Программа расселения ветхоаварийного жилья в оккупированных Крыму и Севастополе в 2018 году оказалась сорванной.

"Главам" двух "крымских субъектов" Сергей Степашин, руководитель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", посоветовал "перестать кивать на тяжелое наследие украинских времен", в противном случае призвал либо уйти с работы, либо "переехать на ту самую Украину", сообщают Новости Крыма.

По словам Степашина, деньги на программы расселения ветхого и аварийного жилья в российских регионах выделяются на постоянной основе, другое дело – эффективность их использования на местах. Среди проблемных российских регионов Степашин выделил республику Тува, Дагестан, оккупированные Россией Крым и Севастополь. 

«Меня смущает ситуация в <оккупированных> Крыму и Севастополе, в 2018 году программа (переселения из ветхоаварийного жилья, – прим.) была провалена, деньги при этом были выделены. Друзья мои, не можете работать – займитесь другим делом. Или уезжайте в Украину!» – эмоционально заявил Степашин в эфире «Общественного телевидения России», комментируя происходящее на аннексированном полуострове.

Издание сообщает, что на прошлой российского "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова жестко раскритиковали 2депутаты Законодательного собрания" города, в том числе за провал выполнения некоторых федеральных целевых программ в 2018 году. Депутат Заксобрания Алексей Чалый вообще сравнил губернатора Овсянникова и некоторых его подчиненных с «преступным сообществом», пожелав им судьбы осужденного сахалинского губернатора.



Ещё на эту тему:

15:41 16.04.2019
Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму
19:21 11.04.2019
Следственное управление в оккупированном Крыму разыскивает "экс-вице-премьера"
21:01 04.04.2019
Предателю Украины не удалось уговорить "суд" оккупантов заключить его под домашний арест
15:21 03.04.2019
Мэр Евпатории заявил о готовности сотрудничать со следствием
12:21 26.02.2019
В оккупированном Крыму более 200 чиновников привлечены к ответственности за коррупцию
13:21 21.02.2019
В Керчи отстранили от должности крымскотатарского чиновника-коллаборанта
12:41 19.02.2019
"Міністру охорони здоров'я Криму" Михальчевському продовжили арешт
11:41 13.02.2019
"Крымские морские порты" возглавил уволенный по представлению прокуратуры бывший директор филиала Росморпорта
21:01 08.02.2019
Данные о количестве чиновников в оккупированных Крыму и Севастополе повергли жителей полуострова в шок
12:21 17.01.2019
В Киеве заочно будут судить предателя из оккупированного Севастополя
18:41 16.01.2019
Московский суд оставил в СИЗО бывшего вице-премьера оккупированного Крыма
20:11 09.01.2019
Бывший гендиректор водоканала Сочи возглавил "министерство" ЖКХ оккупированного Крыма
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
Все новости страны
Россия Россия
12:41 24.04.2019
Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
11:41 24.04.2019
Корабли Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям
08:41 24.04.2019
США і НАТО використовують заяви про російську загрозу “як виправдання своїх агресивних дій проти Росії” - Міноборони РФ
20:41 23.04.2019
Неякісна російська нафта потрапила на територію ЄС та України
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
09:21 24.04.2019
“Кожен з авіаносців, які перебувають зараз в Середземному морі, являє собою 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії” - Посол США
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
Все новости страны
Украина Украина
12:25 24.04.2019
Крымского мецената Ресуля Велиляева освободили из СИЗО
12:21 24.04.2019
Укроборонпром готовий виробляти сучасні системи наведення для вертольотів / Відео
12:01 24.04.2019
В оккупированном Крыму опять массово горят машины
11:01 24.04.2019
РФ продовжує перешкоджати проходу суден через Керченську протоку
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс