Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти

10:01 24.04.2019 0 комментариев Азербайджан

Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти, повідомив посол республіки в Мінську Латіф Гандилов.

Відповідаючи державному агентству БелТА на питання щодо можливості поставок нафти з Азербайджану в Білорусь, посол зазначив, що не бачить для цього жодних перешкод, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У важкі часи наші народи завжди один одному допомагали, і це нас об'єднує. Ми завжди підставляємо один одному плече. У разі необхідності, Азербайджан з честю виконає свій братський обов'язок. Не доводиться сумніватися, що глави держав знайдуть спільну мову з цього питання", - сказав він.

Разом з тим, вважає посол, необхідно враховувати складність транспортування нафти з Азербайджану в Білорусь і шукати найбільш оптимальні способи, які не приведуть до сильного подорожчання енергоресурсів.

"Тут немає ніяких інших питань, окрім маршрутів транспортування, що дуже впливає на вартість нафти, що транспортується", - підкреслив Л.Гандилов.

Він припустив, що поставки можливі через порти Чорного моря.

Посол також зазначив великий потенціал торговельно-економічного співробітництва двох країн: "Білорусь знаходиться в центрі Європи. Значить, для нас відкривається європейський ринок. Азербайджан знаходиться на передньому краї Сходу, відкриваючи ринок Близького Сходу для Білорусі".

Як повідомлялося, Білорусь планує до кінця 2019 року розпочати імпорт нафти, альтернативної російській. Поставки можуть здійснюватися через порти Балтії та України. Білоруські НПЗ готові переробляти 18 сортів нафти, що поставляється з Азербайджану, Саудівської Аравії і Нігерії.



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