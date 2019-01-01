У ЄС спростували вісім міфів про Східне партнерство

09:41 24.04.2019 0 комментариев Украина

Європейська служба зовнішніх дій спростувала набір дезінформації, яка розповсюджується навколо ініціативи Східного партнерства.

Відповідне інформаційне зведення Служба зовнішніх дій ЄС оприлюднила напередодні урочистостей з нагоди 10-ї річниці Східного партнерства, які мають відбутися у Брюсселі наступного місяця, повідомляє  Укрінформ.

Східне партнерство було започатковано у 2009 році як спільна ініціатива ЄС та шести країн – України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови. Як зазначається у повідомленні, спільні зусилля ЄС та країн-партнерів дозволили досягти значних результатів у торгівлі, економічному розвитку, мобільності та в підвищенні якості життя в кожній із країн-учасниць Східного партнерства.

На думку Служби зовнішніх дій ЄС, такий успіх став підставою для спроб принизити значення ініціативи та розповсюджувати навколо неї міфи й дезінформацію.

Міф перший: “Громадяни ЄС не отримують жодної користі від Східного партнерства”. Натомість у Службі зовнішніх дій нагадують, що стабільні, безпечні та заможні країни у сусідстві ЄС є ключовим фактором для власної стабільності, безпеки і заможності Євросоюзу, що приносить прямі переваги для його громадян. Крім того, Східне партнерство відкриває для Європи нові ринки та економічні перспективи.

Міф другий: “Участь у Східному партнерстві веде до членства в Євросоюзі”. Автори документа нагадують, що Східне партнерство спрямоване на побудову спільного простору демократії, і не є процесом входження до ЄС.

Міф третій: “Ініціатива Східного партнерства була створена, щоб спровокувати Росію”. У ЄС нагадують, що воно не спрямоване проти будь-якої держави, а лише надає взаємовигідну та конструктивну платформу країнам регіону для розвитку тісніших відносин з ЄС.

Міф четвертий: “Східне партнерство має на меті дестабілізацію та зміну режиму”. У реальності ключовим шляхом для підвищення якості життя громадян як у ЄС, так і в країнах-партнерах, є запровадження та заохочення демократичних правил та принципів, підкреслюється в документі. При цьому ЄС не вчиняє жодних дій або програм у країнах-партнерах.

Міф пятий: “Порядок денний Східного партнерства нав’язується країнам проти їхнього бажання”. Це не так, наголошують у ЄС. Насправді Східне партнерство є спільною ініціативою. ЄС не нав’язує жодних реформ або цінностей країнам-партнерам — вони самі можуть обирати для себе стандарти Євросоюзу.

Міф шостий: “Гроші ЄС втрачаються внаслідок корупції”. У документі підкреслюється, що розподіл фондів ЄС завжди є предметом ретельного моніторингу та звітності. Оскільки корупція уражає людей щодня, одним із головних пріоритетів, які ЄС підтримує в країнах-партнерах, є саме боротьба з корупцією.

Міф сьомий: “Східне партнерство призвело до масової міграції з країн-учасниць до ЄС”. У реальності угоди ЄС з Грузією, Молдовою і Україною дозволяють подорожі з біометричними паспортами країнами Шенгенської зони без віз протягом 90 днів упродовж періоду в 180 днів. Всі перетини кордону громадянами цих країн заносяться до спільної бази даних, включаючи Шенгенську інформаційну систему та бази Інтерполу щодо втрачених або вкрадених документів. Такий облік виключає будь-які загрози для громадського порядку, внутрішньої безпеки або здоров’я громадян в країнах Євросоюзу.

Міф восьмий: “Вільна торгівля відкриває двері для несправедливої конкуренції товарів з країн-партнерів на ринках ЄС та для дешевої робочої сили”. Це теж не так, наголошують у Євросоюзі. Зони вільної торгівлі ЄС із Грузією, Молдовою і Україною дозволяють громадянам цих країн скористатися більшим вибором якісних та безпечних товарів.



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