“Кожен з авіаносців, які перебувають зараз в Середземному морі, являє собою 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії” - Посол США

09:21 24.04.2019 0 комментариев Средиземноморский регион

Посол США в Росії Джон Хантсман побував на американських авіаносцях, що знаходяться в Середземному морі і заявив, що ці кораблі допоможуть вказати Росії на необхідність “припинити свою дестабілізуючу діяльність по всьому світу”.

Про це повідомляється на сайті 6 флоту ВМС США, передає УНН.

“Кожен з авіаносців, які перебувають зараз в Середземному морі, являє собою 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії”, — сказав посол.

У даній акваторії з 23 квітня перебувають авіаносні крейсери “Авраам Лінкольн” і “Джонс С. Стенніс”, в останній раз два американські авіаносці перебували в Середземному морі в 2016-му.

Хантсман наголосив, що в епоху серйозної конкуренції навіть одна авіаносна група забезпечуватиме “величезну оперативну гнучкість і маневреність”, а коли дві такі групи діють разом, вони забезпечують “безпрецедентне стримування проти односторонньої агресії”.

“Це також не повинно залишати сумнівів у загальній відданості нашої країни безпеці і стабільності в регіоні”, — додав Ханстман.

В цілому, на двох авіаносцях розміщені 130 літаків і 9 тисяч моряків і морських піхотинців. Крім того, їх супроводжують 10 інших кораблів. У Європі “Авраам Лінкольн” і “Джон С. Стенніс” працюватимуть з союзниками США по НАТО.

Як повідомлялося раніше, США і НАТО використовують заяви про російську загрозу “як виправдання своїх агресивних дій проти Росії”, заявив заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін.



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