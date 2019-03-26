Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций
|08:21 24.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Виноделы в оккупированном Крыму могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в аннксированный Крым из-за санкций, утверждает винная ассоциация.
О риске остановки винодельческих предприятий в оккупированном Крыму на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику сообщает РБК.
В ассоциацию входят крупные винодельческие предприятия оккупированного Крыма, в частности Севастопольский винный завод, «Золотая Балка», «Бельбек», Alma Valley, хозяйство Олега Репина и другие.
После закрытия поставок стеклянной тары с Украины снабжением крымских виноделов занимались в основном два предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло», сообщает Липко в письме.
Проблемы с тарой, как указывает Липко в письме, начались после того, как у «Кавминстекла» сменился акционер.
«В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», — пишет глава ассоциации. Новый топ-менеджер Александрс Павловс (по данным СПАРК, возглавил компанию 8 апреля) сообщил, что, «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму».
Заменить выпавший объем за счет мощностей «Русджама» не получилось — в ходе переговоров с компанией выяснилось, что производитель не может обеспечить производство бутылки в нужном ассортименте, а также не принимает новые заказы в связи со значительной нагрузкой.
В результате производители вина, среди которых крупные частные и госкомпании «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман» и Севастопольский винный завод, «понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму», указывает Липко и просит депутата в кратчайшие сроки проинформировать о сложившейся «критической ситуации» уполномоченные органы, которые «должны отреагировать на явно враждебную позицию по исполнению на территории России незаконных американских санкций в отношении Крыма».
Как в свою очередь отметил Дмитрий Белик, он направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.
«Просьба одна — помочь нашим предприятиям, как частным, так и государственным, которые понесут колоссальные убытки, — говорит Белик. — Ведь если не найти решение оперативно, то производство будет остановлено на срок от полугода».
Проблемы с работой с международными контрагентами в регионе не редкость.
Логистическая компания DHL, отказалась везти пробки для Uppa Winery из Португалии, хотя они и были заказаны на московскую компанию, предположив, что потом они могут быть перепроданы предприятию в оккупированном Крыму.
Ещё на эту тему:
Оккупанты обещают запустить онлайн-сервис аренды жилья для отдыха, аналогичного Airbnb и Booking.com.
Санкции: Международное научное сотрудничество Крымской обсерватории с зарубежными учеными свелось к личным контактам
Карты как минимум трети банков РФ могут заблокировать из-за санкций
Британія підготувала заміну санкціям ЄС проти РФ після Brexit
Австрія не відмовиться від санкцій: анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право
Як працюють Кримські морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Держдеп США повідомив про нові, спільні з НАТО, санкційні заходи проти дій Росії в Криму і на Азовському морі
Політв'язень Павло Гриб перебуває у критичному стані