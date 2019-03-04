США і НАТО використовують заяви про російську загрозу “як виправдання своїх агресивних дій проти Росії” - Міноборони РФ
|08:41 24.04.2019
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|Россия
США і НАТО використовують заяви про російську загрозу “як виправдання своїх агресивних дій проти Росії”.
Про це заявив заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін напередодні VIII Московської конференції з міжнародної безпеки, яка офіційно відкривається у середу, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Вашингтон і держави альянсу постійно виступають із заявами про російську загрозу і повторюють їх як заклинання, як мантру. Ці штампи використовують, в першу чергу, наші європейські партнери. Вони призначені лише для виправдання їхніх агресивних дій, спрямованих проти Росії”, — заявив Фомін .
Він додав, що Росія буде змушена реагувати на наближення сил країн НАТО до російських кордонів. “Варто сказати і про просування країн НАТО на схід, наближення до кордонів Російської Федерації, розміщення додаткових військових контингентів і найпотужніших систем озброєння. Москва буде змушена реагувати на ці кроки і дасть адекватну відповідь. Як сказав президент Росії Володимир Путін, — в рамках виділених бюджетних асигнувань”, — зазначив Фомін.
При цьому, за словами заступника голови оборонного відомства, країни Європи усвідомлюють, що подальша мілітаризація прикордонних з Росією країн не може не привести до посилення гонки озброєнь і ескалації обстановки в регіоні. “Наші партнери готові визнати, що зараз потрібна деескалація ситуації”, — додав Фомін.
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