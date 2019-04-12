Студент Владислав Росляков, який влаштував вибух і стрілянину в політехнічному коледжі окупованої РФ Керчі 17 жовтня 2018 року, “зазнавав постійних принижень однокурсників, тому що не міг купити собі одяг відомих брендів”.

Саме це могло спонукати його піти на злочин, вважає голова Слідчого комітету (СК) Олександр Бастрикін, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Приниження на основі різного майнового стану”, — назвав він причину стрілянини в керченському коледжі, виступаючи на лекції у Всеросійському державному університеті юстиції, відео якої опубліковано на сторінці “Лекції професора О.І. Бастрикіна” в соціальній мережі “ВКонтакте”. “Цього хлопчика в Керчі (Владислава Рослякова) постійно принижували однокласники”, — сказав глава СК.

За його словами, Росляков зазнав цькування, тому що не міг дозволити собі одяг справжніх брендів. “Він купував на ринку десь (одяг), у нього мама одна була, його постійно принижували на цій основі. Ось результат”, — зазначив Бастрикін. “Я не знав цього, виявляється, зараз важливо ходити в джинсах саме американських, а не підробки під американські”, — продовжив він.

Голова СК підкреслив, що сьогодні необхідно заохочувати “моральну і позитивну поведінку” громадян. “Це ми особливо відчуваємо, коли діти дістають гвинтівки, пістолети, бомби, гранати і йдуть в наші школи”, — підсумував Бастрикін.