Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.

Публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook, передає Укрінформ.

“Публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року”, - написала вона і додала, що процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Трибуналу.

Я пковідомлялося раніше, сьогодні у Гаазі пройшли консультації з РФ щодо позову України до Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських суден та полонених моряків. Зустріч тривала понад три години.

За підсумками зустрічі Зеркаль заявила про кардинальну зміну тону розмови з російського боку - “перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії”.

Також Зеркаль повідомила, що сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Гамбурзі (попередньо – 6-7 травня), та додала, що до того часу Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права.

16 квітня Україна ініціювала новий позов проти Росії і звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (“ITLOS”) щодо застосування тимчасових заходів проти РФ з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених та утримуваних Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.