Друзья, все, кто откликается на просьбы помочь детям заключенных.

С сожалением вынуждена сообщить, что очередная банковская карта РНКБ, куда многие перечисляли в последнее время средства для Бизим Балалар, заблокирована, об этом пишет на своей странице в Facebook Лиля Буджурова.

Но у нас остается всегда другой способ: из рук в руки. Найдите в своем селе (городе) человека, которому вы доверяете, и сделайте это через него.

Средства в помощь НАШИМ ДЕТЯМ детям можно передать и непосредственно нашему волонтеру в Симферополе, предварительно позвонив по телефону +7 (978) 803-86-76.

Я уверена, что никто, как бы ни хотел, не сможет помешать нам делать добро!

В этом случае, деньги были сняты и переданы нуждающимся. Но карту пришлось закрыть.

В комментариях пользователи советуют действовать, старым, проверенным дедовским способом, наличкой в надёжные руки!

Все равно будут блокировать! Ещё и денег поступивших, потом снять не смогут, уверены пользователи.