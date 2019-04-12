Оккупанты заблокировали банковскую карту, на которую поступала помощь детям политзаключенных
|21:01 23.04.2019
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|Крым
Друзья, все, кто откликается на просьбы помочь детям заключенных.
С сожалением вынуждена сообщить, что очередная банковская карта РНКБ, куда многие перечисляли в последнее время средства для Бизим Балалар, заблокирована, об этом пишет на своей странице в Facebook Лиля Буджурова.
Но у нас остается всегда другой способ: из рук в руки. Найдите в своем селе (городе) человека, которому вы доверяете, и сделайте это через него.
Средства в помощь НАШИМ ДЕТЯМ детям можно передать и непосредственно нашему волонтеру в Симферополе, предварительно позвонив по телефону +7 (978) 803-86-76.
Я уверена, что никто, как бы ни хотел, не сможет помешать нам делать добро!
В этом случае, деньги были сняты и переданы нуждающимся. Но карту пришлось закрыть.
В комментариях пользователи советуют действовать, старым, проверенным дедовским способом, наличкой в надёжные руки!
Все равно будут блокировать! Ещё и денег поступивших, потом снять не смогут, уверены пользователи.
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