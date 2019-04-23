Польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Forsal.

PERN отримав факс від "Гомельтранснафта", в якому повідомлялося про підвищений вміст хлорорганічних з'єднань в сировині, а пізніше "виявив це в сирій нафті, що надійшла до Польщі". Оператор повідомив про зниження якості нафти польським та німецьким нафтопереробним заводам.

Заступник голови білоруського концерну "Білнафтохім" Владімір Сизов також заявив, що російська нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук надійшла в Євросоюз і Україну.

"За результатами проб, які були відібрані на кордоні Білорусі й Польщі, можна констатувати, що неякісна нафта надійшла на територію країн Європейського Союзу. Така ж нафта є й на території України", – сказав Сизов.

За його словами, неякісна нафта продовжує надходити до Білорусі з Росії.

Нагадаємо, Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти. Мінськ планує до кінця року почати альтернативний РФ імпорт нафти.