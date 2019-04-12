Слідчий комітет РФ в окупованому Севастополі порушив кримінальну справу за фактом отруєння дошкільнят хімічною речовиною в одному з дитячих садів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ в окупованому Севастополі.

Слідство попередньо встановило, що 10 квітня троє малолітніх вихованців Державного бюджетного освітнього закладу Севастополя "Освітній центр ім. В.Д. Ревякіна", гуляючи без належного нагляду, знайшли на веранді раніше залишену там співробітниками дитячого саду пляшку з розчинником.

Прийнявши рідину за воду, діти випили небезпечну речовину. Постраждалих доставили в лікарню, двом з них поставлено діагноз "хімічний опік стравоходу і шлунка".

Повідомляється, що в рамках слідства призначені експертизи для оцінки ступеня шкоди здоров'ю, завданої малолітнім. В ході слідства буде дано правову оцінку діям осіб, відповідальних за безпеку дітей та організацію виховного процесу.