Жители оккупированного Симферополя попробуют выйти на акцию протеста
|20:01 23.04.2019
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|Крым
Обитатели симферопольского жилого массива Каменка выйдут на акцию протеста. Пикет собираются провести 24 апреля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», симферопольцы выступают против строительства на территории города мусоросортировочного завода и приюта для бездомных людей. Обе объекта должны расположиться в непосредственной близости к Каменке.
«Экологически опасный объект – мусороперерабатывающий завод – панируется построить в в 500-метровой санитарной зоне от домов жителей Каменского массива, – сообщили организаторы акции. – Мы также не хотим, чтобы под нашими окнами собирались бомжи».
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