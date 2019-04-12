Следователи ФСБ назначили очередную экспертизу в отношении военнопленных моряков
|19:41 23.04.2019
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|Крым
Следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются – проводится ознакомление моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК «Никополь» и МБАК «Бердянск», а также ситуационной экспертизы.
Об этом на странице в соцсети сообщает адвокат Николай Полозов, передает Флот 2017.
«В отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия. Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК «Бердянск» и «Никополь».
Также, следствие назначило ещё одну экспертизу - ситуационную и предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении.
Следственные действия будут производится до конца апреля, а также между майскими праздниками», - говорится в сообщении.
Адвокат отметил, что есть и «хорошие новости» - некоторым военнопленным следствие разрешило телефонный звонок домой.
Напомним, что российские следователи в течение 5 месяцев не давали разрешений военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также разрешений на телефонные переговоры. И военнопленные, и их адвокаты, украинские консулы, «неоднократно обращались к следствию с заявлениями на предоставление права осуществить свидания и телефонные переговоры с близкими».
«Мы рассчитываем, что следствие примет такое решение в отношении каждого из 24 военнопленных украинских моряков и они смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких», - подчеркнул Николай Полозов.
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