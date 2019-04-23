Москва несподівано змінила тон переговорів з Україною у Гаазі, але не позицію

19:21 23.04.2019 0 комментариев Крым

РФ кардинально змінила тон переговорів з Києвом під час консультацій у Гаазі в рамках позову України до Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських суден та полонених моряків.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль у своєму Facebook, повідомляє Еспресо.

"Вразила кардинальна зміна тону розмови – перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії. Невідомо чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій" - написала вона.

Водночас Зеркаль зазначила, що така зміна тону не вплинула на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів. 

Вона повідомила також, що аргументи РФ лише підтвердили стартову позицію Києва, що мова йде саме про застосування Конвенції ООН з морського права, яка гарантує імунітет українським військовим кораблям та членам їхніх екіпажів.

За її словами, українська сторона розраховує на те, що скоро Міжнародний Трибунал з Морського Права підтвердить вимоги Києва.

"Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це "конкретними справами" буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі", - написала Зеркаль.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії про порушення нею Конвенції ООН з морського права і ініціює процедуру, яка може звільнити полонених українських моряків.

Позов поданий в постійно діючий Міжнародний трибунал ООН з морського права, який розташований в Гамбурзі і діє в рамках згаданої конвенції ООН. Перше рішення буде винесено протягом місяця за терміновою процедурою.

Формально йдеться про два процеси. У більшому позові, для якого буде створений арбітраж, Україна вимагатиме від РФ фінансову компенсацію за арешт військових кораблів. А ще до початку арбітражного розгляду Україна проситиме трибунал ухвалити швидке рішення про тимчасові заходи.



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