Оккупированный Крым - "чемпион" России по стоимости минимальной продуктовой корзины
|19:01 23.04.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму стоимость минимального набора продуктов питания стабильно опережает общероссийские показатели, в том числе и по Южному федеральному округу.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю Наталья Григорь.
«Стоимость минимального набора продуктов питания в республике сложилась выше, чем в среднем по Российской Федерации, в среднем по Южному федеральному округу. По республике стоимость составила 4 102 рубля 65 копеек. По Российской Федерации – 3 989,17 рублей, и по ЮФО – 3 858,22 рублей. В текущем году, в принципе, ситуация не изменилась. Стоимость минимального набора в первом квартале составила по Республике Крым 4 288,18 рублей», – цитирует Григорь Крыминформ.
В аннексированном Севастополе стоимость минимальной продуктовой корзины подросла за прошлый год на 12,2%, в оккупированном Крыму – на 9,7%.
При этом оккупированный Крым опережает Севастополь по темпам роста стоимости набора.
Самые дорогие составляющие крымского минимального продуктового набора – молочная, плодоовощная и мясная.
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