Частині військовополонених українських моряків вперше дозволили зателефонувати додому
|18:41 23.04.2019
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|Крым
Частині військовополонених українських моряків, яких тримають у російському СІЗО "Лефортово", вперше за 5 місяців дозволили телефонний дзвінок додому.
Про це 23 квітня повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УП.
Захисник зазначив, що раніше слідство не давало дозволу військовополоненим на здійснення побачень з рідними, а також дозволів на телефонні переговори.
За словами Полозова, військовополонені, адвокати, а також консули посольства України в Москві неодноразово зверталися із заявами про право на побачення і телефонні розмови з близькими.
"Сьогодні стало відомо, що стосовно деяких військовополонених слідство прийнято рішення дозволити здійснення телефонного дзвінка додому", - написав Полозов.
Адвокат зазначив, що захист розраховує, на прийняття такого рішення щодо кожного з 24 військовополонених і вони "зможуть хоча б по телефону почути голоси своїх рідних і близьких".
Також Полозов повідомив, що стосовно українських моряків тривають слідчі дії.
Зараз проводиться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння МБАК "Бердянськ" і "Нікополь".
Крім того, слідство призначило ще одну експертизу - ситуаційну і пред'являє для ознайомлення постанову про її призначення.
Відзначається, що слідчі дії будуть проводиться до кінця квітня, а також між травневими святами.
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