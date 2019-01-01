Крупная китайская строительная и машиностроительная компания China Machinery Engineering Corporation (CMEC) подписала с «Логистичен Център–Варна» ЕАД договор о совместном развитии новой инфраструктуры порта Варна на 120 млн евро.

Сообщает PortNews со ссылкой на сайт «Русская Болгария».

Компания CMEC, являющаяся собственностью контролируемой государством Китайской национальной корпорации Sinomach, будет отвечать за оптимизацию проекта, поставки материалов, строительство и установку. Проект планируется реализовать за три года.



Отмечается, что это первый проект китайской компании в Болгарии, связанный с инициативой Китая «Один пояс, один путь», который является частью проекта «Новый Шелковый путь».



Ожидается, что проект значительно повысит уровень модернизации порта Варна, а также позволит «повысить влияние и популярность китайской компании CMEC на рынках Болгарии, Черноморского региона и других стран Центральной и Восточной Европы».