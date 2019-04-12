Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що західні країни не зможуть змінити статус окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров заявив на презентації збірки «Крим у розвитку Росії: історія, політика, дипломатія. Документи архівів МЗС Росії».

«Питання про возз'єднання Криму закрито остаточно. Подобається це комусь чи ні. Ніякі декларації Вашингтона, Євросоюзу або НАТО не в змозі змінити цю ситуацію ні з правової, ні з політичної точки зору», - сказав Лавров.

При цьому він заявив, що окупований Крим регулярно відвідують іноземці, в тому числі з країн Європи, які можуть «на власні очі побачити кримську дійсність».

За словами Лаврова, МЗС РФ вестиме політичну та інформаційну роботу з метою «роз'яснення реалій, пов'язаних із поверненням Криму до складу Росії».

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% учасників «референдуму» висловились за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму й запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.





