Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019

17:41 23.04.2019 0 комментариев Украина

В українсько-американських навчань Sea Breeze у 2019 році планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів та понад 900 осіб особового складу підрозділів морської піхоти різних країн.

Як повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, в Одесі проходить заключна конференція з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019» за стандартами НАТО, передає  УНІАН.

«Метою заходу є остаточне узгодження плану проведення маневрів, формату участі країн-учасниць та рекогносцировка місць проведення. Як передбачається, міжнародне навчання відбудеться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській та Одеській областях», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у конференції, окрім України, беруть участь 14 країн-партнерів Альянсу.

Також до планування долучилися представники ВМС ЗС України, інших видів ЗС України та силових структур.

«Головною перевагою цьогорічного навчання буде масштабність та унікальний формат проведення маневрів, адже військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО, де тільки це можливо — на морі, суходолі, у повітрі та під водою», — поінформував перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, всього планується залучити близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів та понад 900 осіб особового складу підрозділів морської піхоти різних країн.

Крім того, у Генштабі наголошують, що цьогорічні українсько-американські маневри серії «Сі Бриз», як завжди, будуть багатофункціональними і дуже корисними для учасників.

 



Ещё на эту тему:

10:21 18.02.2019
Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.
11:05 08.07.2018
В Одесский порт прибыл ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG-78) - фоторепортаж
11:45 03.07.2018
На базе ВМС ВС Украины открыли курсы лидерства и морского менеджмента
10:33 27.02.2018
В Одесі розпочалась конференція з планування Sea Breese-2018
12:15 15.12.2017
У Одесі завершилася плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання «Сі Бриз-2018» / Фото
08:02 24.07.2017
Завершились учения «Си Бриз-2017» / Фото
13:02 20.07.2017
На Дунае в рамках «Sea Breeze-2017» десантировались морпехи Украины, США и Турции / Фото
10:02 19.07.2017
В Одессе многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу / Фото
13:58 14.07.2017
В Болгарии начались военно-морские учения «Бриз 2017»
13:56 13.07.2017
Два редких летательных аппарата Bell V-22 Osprey участвуют в «Си Бриз-2017» / Фото
12:44 10.07.2017
Черноморский флот РФ проследит за учениями Sea Breeze-2017
12:33 10.07.2017
Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в Одесский порт / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Россия Россия
16:21 23.04.2019
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
15:41 22.04.2019
Первая партия военной техники поступила для ремонта на завод "Бином" в Северной Осетии
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
Все новости страны
Украина Украина
18:01 23.04.2019
У Росії вважать, що Захід не зможе змінити статус окупованого Криму
17:41 23.04.2019
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
17:01 23.04.2019
У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
16:41 23.04.2019
Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс