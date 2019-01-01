В українсько-американських навчань Sea Breeze у 2019 році планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів та понад 900 осіб особового складу підрозділів морської піхоти різних країн.

Як повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, в Одесі проходить заключна конференція з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019» за стандартами НАТО, передає УНІАН.

«Метою заходу є остаточне узгодження плану проведення маневрів, формату участі країн-учасниць та рекогносцировка місць проведення. Як передбачається, міжнародне навчання відбудеться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській та Одеській областях», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у конференції, окрім України, беруть участь 14 країн-партнерів Альянсу.

Також до планування долучилися представники ВМС ЗС України, інших видів ЗС України та силових структур.

«Головною перевагою цьогорічного навчання буде масштабність та унікальний формат проведення маневрів, адже військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО, де тільки це можливо — на морі, суходолі, у повітрі та під водою», — поінформував перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, всього планується залучити близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів та понад 900 осіб особового складу підрозділів морської піхоти різних країн.

Крім того, у Генштабі наголошують, що цьогорічні українсько-американські маневри серії «Сі Бриз», як завжди, будуть багатофункціональними і дуже корисними для учасників.



