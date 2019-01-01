Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот

17:21 23.04.2019 0 комментариев Молдова

Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД, Молдова) в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом более чем на 10% — до рекордных 1,05 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, через порт были экспортированы грузы в 53 страны, импортированы из 33 стран. Доля Евросоюза составила 76% объема импортированных и 57% объема экспортированных грузов.

«В прошлом году мы отметили значительное увеличение перевалки сухих навалочных грузов, в частности, щебня, угля и удобрений. В связи с растущим спросом как на перевалку грузов, так и на землю в бизнес-парке МСПД, мы планируем приобретение дополнительного оборудования и строительство дополнительного причала, чтобы удвоить пропускную способность многофункционального сухогрузного терминала», — генеральный директор Danube Logistics SRL Матиас фон Тухер.

Danube Logistics является генеральным инвестором и оператором порта, а также поставщиком мультимодальных логистических услуг. Акционерами Danube Logistics выступают Danube Logistics Holding B.V. (Нидерланды) и Европейский банк реконструкции и развития.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен на морском участке Дуная возле одноименного населенного пункта. В непосредственной близости находятся румынский порт Галац и украинский Рени.

Молдова в 2008 году открыла железнодорожную линию Кагул — Джурджулешты, которая соединила порт с железнодорожной сетью страны. 



Ещё на эту тему:

17:10 10.04.2013
Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан в I квартале 2013 года сократился на 4,3% - до 6,99 млн тонн
18:42 25.03.2012
"Сегодня в портах Черного и Азовского морей": Суда в порту Ялты 25 марта 2012 / ФОТО / КАРТЫ
09:42 25.03.2012
"Сегодня в портах Черного и Азовского морей": Суда в порту Батуми 20-25 марта 2012
00:01 12.03.2012
Грузооборот портов Чёрного и Азовского морей за 2011 год: некоторые тенденции. Обзор BSNews
08:19 20.04.2011
Круизный сезон и страсти по радиации. Черноморские порты 11-17 апреля 2011 в обзоре BlackSeaNews
14:28 14.04.2011
Черноморские порты 4-10 апреля 2011. Обзор BlackSeaNews
12:19 31.03.2011
Черноморские порты 21-27 марта 2011. Обзор BlackSeaNews
21:30 27.03.2011
Черноморские порты 14-20 марта 2011. Обзор BSNews
21:59 16.03.2011
Черноморские порты 7-13 марта 2011. Обзор BSNews
08:28 12.03.2011
Черноморские порты с 28 февраля по 6 марта 2011. Обзор BSNews
10:10 03.03.2011
Черноморские порты 21-27 февраля – от России и Грузии через Стамбул на запад, Обзор BSNews (2)
00:14 01.03.2011
Черноморские порты 21-27 февраля. Обзор BSNews. (1) - Украина
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Россия Россия
16:21 23.04.2019
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
15:41 22.04.2019
Первая партия военной техники поступила для ремонта на завод "Бином" в Северной Осетии
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
Все новости страны
Украина Украина
18:01 23.04.2019
У Росії вважать, що Захід не зможе змінити статус окупованого Криму
17:41 23.04.2019
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
17:01 23.04.2019
У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
16:41 23.04.2019
Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс