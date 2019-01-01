Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД, Молдова) в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом более чем на 10% — до рекордных 1,05 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба порта, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, через порт были экспортированы грузы в 53 страны, импортированы из 33 стран. Доля Евросоюза составила 76% объема импортированных и 57% объема экспортированных грузов.

«В прошлом году мы отметили значительное увеличение перевалки сухих навалочных грузов, в частности, щебня, угля и удобрений. В связи с растущим спросом как на перевалку грузов, так и на землю в бизнес-парке МСПД, мы планируем приобретение дополнительного оборудования и строительство дополнительного причала, чтобы удвоить пропускную способность многофункционального сухогрузного терминала», — генеральный директор Danube Logistics SRL Матиас фон Тухер.

Danube Logistics является генеральным инвестором и оператором порта, а также поставщиком мультимодальных логистических услуг. Акционерами Danube Logistics выступают Danube Logistics Holding B.V. (Нидерланды) и Европейский банк реконструкции и развития.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен на морском участке Дуная возле одноименного населенного пункта. В непосредственной близости находятся румынский порт Галац и украинский Рени.

Молдова в 2008 году открыла железнодорожную линию Кагул — Джурджулешты, которая соединила порт с железнодорожной сетью страны.