В окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку української поетеси Лесі Українки.

Про це повідомляє користувач у Facebook Yuriy Vainbrun, передає Укрінформ.

"Окупаційні новини - в Євпаторії розбили пам'ятну дошку Л. Українки", - написав користувач.

Пам'ятна дошка розташована на будівлі на вул. Революції, 41/24. Cама будівля є пам'яткоюкультурної спадщини. У 1891 році в ній жила українська поетеса Леся Українка.

На згадку про Лесю Українку в 1952 році на будівлі було встановлено ​​мармурову меморіальну дошку.