У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
|17:01 23.04.2019
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|Крым
В окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку української поетеси Лесі Українки.
Про це повідомляє користувач у Facebook Yuriy Vainbrun, передає Укрінформ.
"Окупаційні новини - в Євпаторії розбили пам'ятну дошку Л. Українки", - написав користувач.
Пам'ятна дошка розташована на будівлі на вул. Революції, 41/24. Cама будівля є пам'яткоюкультурної спадщини. У 1891 році в ній жила українська поетеса Леся Українка.
На згадку про Лесю Українку в 1952 році на будівлі було встановлено мармурову меморіальну дошку.
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