Сьогодні, 23 квітня, на Київському суднобудівному підприємстві ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“» відбувся урочистий спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України на замовлення оборонного відомства.

Спуск корабля є продовженням розвитку кораблебудування в рамках Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року для потреб ВМС ЗС України з метою укріплення морських кордонів нашої держави, повідомляє Міністерство оборони України.

— За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні — середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні — по оснащенню та можливостям виконувати задачі. Це величезний прорив і це Перемога! Перемога кожного, хто працює на заводі «Кузня на Рибальському». Перемога ВМС, які отримають цей корабель до бойового складу, — зазначив Міністр оборони України Степан Полторак.

За флотською традицією, під час спуску корабля на воду, об борт корабля було розбито пляшку шампанського. Хрещеною матір’ю бойової одиниці ВМС стала директор благодійного фонду Морського транспорту Антоніна Шкамерда.

Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.