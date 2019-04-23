Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото

16:41 23.04.2019 0 комментариев Украина

Сьогодні, 23 квітня, на Київському суднобудівному підприємстві ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“» відбувся урочистий спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України на замовлення оборонного відомства.

Спуск корабля є продовженням розвитку кораблебудування в рамках Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року для потреб ВМС ЗС України з метою укріплення морських кордонів нашої держави, повідомляє Міністерство оборони України

— За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні — середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні — по оснащенню та можливостям виконувати задачі. Це величезний прорив і це Перемога! Перемога кожного, хто працює на заводі «Кузня на Рибальському». Перемога ВМС, які отримають цей корабель до бойового складу, — зазначив Міністр оборони України Степан Полторак.

За флотською традицією, під час спуску корабля на воду, об борт корабля було розбито пляшку шампанського. Хрещеною матір’ю бойової одиниці ВМС стала директор благодійного фонду Морського транспорту Антоніна Шкамерда.

Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.



Ещё на эту тему:

11:21 16.04.2019
«Дунайсудносервіс» спустив на воду нову баржу
16:21 09.04.2019
В Николаеве строят трехпалубный катамаран для туристических рейсов по прибрежной зоне Черного и Азовского морей / Фото
16:21 03.04.2019
У Києві на воду спустили броньований артилерійський катер "Гюрза-М"
13:01 05.03.2019
“НІБУЛОН” спустив на воду четвертий буксир
13:41 01.03.2019
На Миколаївській верфі завершили формування корпусу танкера-хімовоза
13:01 18.02.2019
“Нібулон” ввів в експлуатацію перший лінійний буксир серії
15:01 31.01.2019
Запуск у серійне виробництво ракетного катера «Лань-ЛК» почнеться в 2021 році
10:01 31.01.2019
Чорноморський суднобудівний завод повернуть державі
13:41 25.01.2019
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів
16:14 14.01.2019
На українських суднобудівних підприємствах сьогодні будується 7 суден / Фото
11:52 11.01.2019
В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС
14:51 19.12.2018
На миколаївському “Океані” оприлюднили плани по відродженню суднобудування
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Россия Россия
16:21 23.04.2019
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
15:41 22.04.2019
Первая партия военной техники поступила для ремонта на завод "Бином" в Северной Осетии
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
Все новости страны
Украина Украина
18:01 23.04.2019
У Росії вважать, що Захід не зможе змінити статус окупованого Криму
17:41 23.04.2019
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
17:01 23.04.2019
У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
16:41 23.04.2019
Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс