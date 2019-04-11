Окупований Крим – не лише одна з найбільших у світі військових баз, але й потужна частина військово-промислового комплексу Росії.

Кримські підприємства майже повністю інтегровані у російський ВПК. Єдина можливість пригальмувати російську воєнну машину – розширення економічних санкцій на всі підприємства Криму, які виконують військові та інфраструктурні замовлення, та на їх російських партнерів, пишуть в Facebook Andrii Klymenko с Татьяной Гучаковой.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews виявила, задокументувала факти і пропонує для українських та міжнародних санкцій 89 (вісімдесят дев'ять) в основному оборонних підприємств окупованого Севастополя. І не простих підприємств...

Список складається з таких підприємств РФ, що:

1) зареєстровані у Севастополі на базі майна захоплених як військові трофеї українських підприємств:

(а). які працюють на ВПК або співпрацюють з російськими підприємствами, що працюють на ВПК

(б). підприємства, які виконували замовлення, що пов’язані із будівництвом мосту через Керченську протоку (і ще не під санкціями)

(в). використовують експропрійовану українську державну власність

2) після окупації зареєструвалися або створили офіційні філії у Севастополі

3) співпрацюють із "трофейними" севастопольськими підприємствами.

Подробиці в статті BlackSeaNews Військова промисловість Севастополя та її російські "партнери". Список для санкцій

Окрема подяка за підтримку цього масштабного дослідження з боку Європейської програми Міжнародного фонда "Відродження".