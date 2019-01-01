Туреччина і Білорусь підписали меморандум з науково-технічного співробітництва в сфері антарктичних досліджень. Тепер вчені двох країн будуть проводити спільні дослідження та експерименти в Антарктиці і обмінюватися науково-технічною інформацією.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агенство Аnadolu.

Згідно з інформацією видання, документ був підписаний ще 16 квітня в рамках візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Туреччини.

Підписи під меморандумом поставили міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанков та голова президії Національної академії наук Білорусі, академік Володимир Гусаков.

Меморандум передбачає проведення спільних досліджень і експериментів в Антарктиці, співпраця в сфері логістики, доступ до обладнання та зразками порід, обмін науково-технічною інформацією. Також білоруські та турецькі вчені спільно досліджуватимуть динаміку руху льодовиків, процес танення і склад льодів в Антарктиці.

Крім того, сторони взяли на себе зобов'язання організовувати спільні наукові публікації, обговорення, симпозіуми і конференції на тему Антарктики.

Нагадаємо, на думку вчених, дослідження в Антарктиці допоможуть вивчити Марс.