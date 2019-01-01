Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
|16:01 23.04.2019
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|Турция
Туреччина і Білорусь підписали меморандум з науково-технічного співробітництва в сфері антарктичних досліджень. Тепер вчені двох країн будуть проводити спільні дослідження та експерименти в Антарктиці і обмінюватися науково-технічною інформацією.
Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агенство Аnadolu.
Згідно з інформацією видання, документ був підписаний ще 16 квітня в рамках візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Туреччини.
Підписи під меморандумом поставили міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанков та голова президії Національної академії наук Білорусі, академік Володимир Гусаков.
Меморандум передбачає проведення спільних досліджень і експериментів в Антарктиці, співпраця в сфері логістики, доступ до обладнання та зразками порід, обмін науково-технічною інформацією. Також білоруські та турецькі вчені спільно досліджуватимуть динаміку руху льодовиків, процес танення і склад льодів в Антарктиці.
Крім того, сторони взяли на себе зобов'язання організовувати спільні наукові публікації, обговорення, симпозіуми і конференції на тему Антарктики.
Нагадаємо, на думку вчених, дослідження в Антарктиці допоможуть вивчити Марс.
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