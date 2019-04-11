Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
|16:21 23.04.2019
|0 комментариев
|Россия
Соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приведено в высшую степень боевой готовности и на штатной военной технике выдвинулись в район погрузки на вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Бортами армейской авиации группы спецназа будут доставлены в несколько исходных районов, где им предстоит провести тактико-специальное учение. После розыгрыша тактических эпизодов группы совершат марш-бросок на время в общий район сбора, передает пресс-служба Минобороны РФ
При совершении марша по пересеченной местности общей протяженностью свыше 100 км на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Рысь» военнослужащие отработали задачи противодиверсионных действий при движении в колонне в режиме полного радиомолчания в условиях радиоподавления средствами условного противника.
Командиры групп спецназа и экипажи армейской авиации организовали взаимодействие по ведению разведки на пути следования колонн военной техники.
На полигонах Ставропольского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии спецназовцам предстоит отработать ведение десантно-штурмовых действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), ликвидации их базы и освобождения заложников, выполнить разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению схронов боеприпасов и оружия в лесном массиве.
Особое внимание будет уделено умению действовать в тылу условного противника, устраивать засады и налеты, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения.
В тактико-специальном учении принимают участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
Ещё на эту тему:
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
Танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ставропольском крае
Спецназ ЮВО в Адыгее совершил десантирование и марш-бросок для проведения контрольных стрельб
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
На Кубани танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК выполнили более 100 огневых задач
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии испытали портативные РЛС