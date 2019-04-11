Соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приведено в высшую степень боевой готовности и на штатной военной технике выдвинулись в район погрузки на вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

Бортами армейской авиации группы спецназа будут доставлены в несколько исходных районов, где им предстоит провести тактико-специальное учение. После розыгрыша тактических эпизодов группы совершат марш-бросок на время в общий район сбора, передает пресс-служба Минобороны РФ

При совершении марша по пересеченной местности общей протяженностью свыше 100 км на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Рысь» военнослужащие отработали задачи противодиверсионных действий при движении в колонне в режиме полного радиомолчания в условиях радиоподавления средствами условного противника.

Командиры групп спецназа и экипажи армейской авиации организовали взаимодействие по ведению разведки на пути следования колонн военной техники.

На полигонах Ставропольского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии спецназовцам предстоит отработать ведение десантно-штурмовых действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), ликвидации их базы и освобождения заложников, выполнить разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению схронов боеприпасов и оружия в лесном массиве.

Особое внимание будет уделено умению действовать в тылу условного противника, устраивать засады и налеты, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения.

В тактико-специальном учении принимают участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.