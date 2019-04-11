В рамках командно-штабного учения ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» 4-й армии ВВС и ПВО, приданные подразделениям российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в непризнанной Абхазии, обеспечили прикрытие с воздуха колонн боевой техники на марше.

По замыслу учения механизированные колонны совершают марши из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вертолеты армейской авиации и корабли Черноморского флота страны-агрессора в составе более 10 единиц приданы в распоряжение командиров тактических групп на время проведения учения. Экипажи вертолетов выполнили поиск мест организованных засад и позиций крупнокалиберного вооружения противника на маршрутах движения колонн.

Ранее разнородные подразделения были подняты по тревоге, экипированы и вооружены, после чего приступили к совершению маршей на технике. КШУ проводится совместно с войсками "Минобороны" непризнанной Абхазии в рамках Объединенной группировки войск (сил).

Всего в КШУ принимают участие около 3000 военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и малый противолодочный корабль МПК «Поворино». Совместные учения продлятся до конца текущей недели.