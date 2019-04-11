18-19 апреля на базе Сакского военного клинического санатория им. Н.И. Пирогова проведен сбор руководящего состава санаторно-курортных организаций Минобороны России.

Сбор прошел под руководством заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ – начальника 2-го управления С.В. Долгих. В ходе сбора подведены итоги работы ведомственных здравниц, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в 2018 году увеличилась численность отдыхающих в военных здравницах до 205 тыс. человек.

Сообщается, что впервые в практику военных санаториев внедрены уникальные стандарты медико-психологической реабилитации, разработанные специалистами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в ходе соответствующей научно-исследовательской работы.

В ходе сбора дана оценка работы руководителей санаторно-курортных организаций по развитию инфраструктуры подчиненных учреждений и созданию современных, комфортабельных условий для лечения и отдыха прибывающих контингентов. Отмечено, что наиболее активно работа по обновлению материально-технической базы проведена здравницами, функционирующими в статусе бюджетных учреждений.

Для комплексного решения задач по повышению качества оказания медицинских и немедицинских услуг при участии приглашенных отраслевых экспертов выработаны механизмы внедрения в военный санаторно-курортный комплекс современных практик проектного управления органов государственной власти в сфере здравоохранения.

Отдельное внимание руководителей санаторно-курортных организаций обращено на изменение действующей нормативной правовой базы.