В оккупированном Крыму собрали руководителей санаторно-курортных организаций МО России
|15:01 23.04.2019
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|Крым
18-19 апреля на базе Сакского военного клинического санатория им. Н.И. Пирогова проведен сбор руководящего состава санаторно-курортных организаций Минобороны России.
Сбор прошел под руководством заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ – начальника 2-го управления С.В. Долгих. В ходе сбора подведены итоги работы ведомственных здравниц, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в 2018 году увеличилась численность отдыхающих в военных здравницах до 205 тыс. человек.
Сообщается, что впервые в практику военных санаториев внедрены уникальные стандарты медико-психологической реабилитации, разработанные специалистами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в ходе соответствующей научно-исследовательской работы.
В ходе сбора дана оценка работы руководителей санаторно-курортных организаций по развитию инфраструктуры подчиненных учреждений и созданию современных, комфортабельных условий для лечения и отдыха прибывающих контингентов. Отмечено, что наиболее активно работа по обновлению материально-технической базы проведена здравницами, функционирующими в статусе бюджетных учреждений.
Для комплексного решения задач по повышению качества оказания медицинских и немедицинских услуг при участии приглашенных отраслевых экспертов выработаны механизмы внедрения в военный санаторно-курортный комплекс современных практик проектного управления органов государственной власти в сфере здравоохранения.
Отдельное внимание руководителей санаторно-курортных организаций обращено на изменение действующей нормативной правовой базы.
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