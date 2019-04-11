Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович», приступил к выполнению задач в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Ранее экипаж корабля совершил плановый переход из Севастополя в Средиземное море, в ходе которого выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для экипажа фрегата это первый в текущем учебном году выход на выполнение поставленных задач в Средиземное море.

Как сообщалось, фрегат принимал участие в отработке в Средиземном море элементов скрытного плаванья.