Фигурант «дела о так называемом терроризме» Осман Арифмеметов, который был задержан силовиками 27 марта, рассказал о деталях задержания.

В письме, которое оказалось в распоряжении сайта ATR, Осман Арифмеметов рассказал, что сначала неизвестные люди в масках ворвались в ресторан быстрого питания, где он сидел с двумя другими крымскими татарами, а после — задержали их и увезли в лесистую местность. Там их стали бить ногами и дубинками.

Сайт ATR опубликовал полный текст письма:

«27 марта 2019 года между 22:00 и 23:00 часов я, Арифмеметов О.Ф., и мои друзья, Бекиров В.В. и Абдулкадыров В.В., находились в здании «МакДональдс» в городе Ростов-на-Дону. Вооруженные люди в черных масках, одетые во все черное, ворвались в здание «МакДональдс», подбежали к нам, не представились, потребовали от меня и моих друзей документы. Я предоставил паспорт гражданина РФ. Надели на нас наручники, руками за спину. Затем погрузили нас троих в микроавтобус, положив коленями и лбом на пол между сиденьями. Похитители ходили по спинам. Привезли нас в лесистую местность. Меня держали за наручники и били своими ногами по бедрам, голеням и ягодицам. Ударили дубинкой по затылку головы, в результате чего я несколько раз терял сознание.

По дороге, пока нас везли в микроавтобусе до лесистой местности, осматривали мои карманы и барсетку без моего разрешения. В результате пропала барсетка с вещами. В барсетке были дорожный коврик для молитвы, 16050 рублей, парфюм, шапка, паспорт гражданина Украины, украинский загранпаспорт. Также сняли с моих рук наручные часы и пропал мой мобильный телефон.

После того, как [я] потерял сознание, в чувство привели нашатырем люди, одетые в зеленое и в зеленых масках. Эти люди также не представились, посадили в другой микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Привезли нас в неизвестное мне место глубокой ночью. Приблизительно через час приехали другие в зеленой форме и зеленых масках, двое были без масок. Эти люди не представились, пересадили в свой микроавтобус. С этими людьми мы доехали до здания ФСБ по Симферополю, на бульваре Франко. Все это время меня держали в наручниках, руками за спину. Мои личные вещи мне не вернули».

Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Одного из них арестовали на пять суток, второму присудили штраф в размере 500 рублей. 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая.