Генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев сделал заявление, согласно которому, специалистами был создан первый опытный образец украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Новейший украинский тактический ракетный комплекс предполагается отправить не только в Вооруженные силы Украины, но и экспортировать в различные страны – первым партнером Украины является Саудовская Аравия, сообщает avia.pro.

Ооперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» является новейшей украинской разработкой. Один из образцов предназначен для отправки в Саудовскую Аравию, а второй предназначен для испытаний в Вооруженных силах Украины.

Украинский ОТРК «Гром-2» предназначен для поражения целей на дистанциях от 50 до 280 километров, при этом может быть использована как моноблочная боевая часть, так и кассетная.

Фото avia.pro