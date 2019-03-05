КБ "Южное" представило новейший ракетный комплекс "Гром-2" / Фото
|14:01 23.04.2019
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|Украина
Генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев сделал заявление, согласно которому, специалистами был создан первый опытный образец украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».
Новейший украинский тактический ракетный комплекс предполагается отправить не только в Вооруженные силы Украины, но и экспортировать в различные страны – первым партнером Украины является Саудовская Аравия, сообщает avia.pro.
Ооперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» является новейшей украинской разработкой. Один из образцов предназначен для отправки в Саудовскую Аравию, а второй предназначен для испытаний в Вооруженных силах Украины.
Украинский ОТРК «Гром-2» предназначен для поражения целей на дистанциях от 50 до 280 километров, при этом может быть использована как моноблочная боевая часть, так и кассетная.
Фото avia.pro
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