Португалия готова к сотрудничеству с Грузией в сфере циркулярной миграции.

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

По сообщению ведомства, данный вопрос обсудили министр иностранных дел Грузии и министр иностранных дел Португалии во время визита Давида Залкалиани обсудили в Лиссабон.

Португальская сторона выразила готовность сотрудничать с Грузией в сфере временного легального трудоустройства. В частности, уже определены контактные лица и по данному вопросу планируется визит грузинской делегации в Португалию, в ходе которого будут определены последующие шаги сотрудничества.

Как отметил глава МИД, развитие сотрудничества в сфере циркулярной миграции в государствах-членах ЕС является для Грузии приоритетным.