Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
|13:41 23.04.2019
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|Грузия
Португалия готова к сотрудничеству с Грузией в сфере циркулярной миграции.
Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.
По сообщению ведомства, данный вопрос обсудили министр иностранных дел Грузии и министр иностранных дел Португалии во время визита Давида Залкалиани обсудили в Лиссабон.
Португальская сторона выразила готовность сотрудничать с Грузией в сфере временного легального трудоустройства. В частности, уже определены контактные лица и по данному вопросу планируется визит грузинской делегации в Португалию, в ходе которого будут определены последующие шаги сотрудничества.
Как отметил глава МИД, развитие сотрудничества в сфере циркулярной миграции в государствах-членах ЕС является для Грузии приоритетным.
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