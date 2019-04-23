Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном

13:21 23.04.2019 0 комментариев Турция

Вооруженные силы Турции, Узбекистана и Пакистана проводят совместные военные учения для укрепления военного сотрудничества между странами. 

Об этом сообщает Daily Sabah, пишет GUiLDHALL

В Узбекистане совместные тактико-специальные учения «Щит содружества – 2019» пройдут с 22 по 27 апреля на полигоне «Фориш» в Джизакской области и будут первыми в истории организованными военными учениями этих трех стран, подчеркнули в Минобороны Узбекистана. 

Делегация иностранных военных прибыла в Узбекистан 20 апреля, а 22 апреля на полигоне состоялась торжественная церемония открытия «Щита содружества». 

Как передает Anadolu, в ней приняли участие военные атташе Турции и Пакистана в Узбекистане Мустафа Балоглу и Имран Ариф, представители Министерства обороны Узбекистана и командование войск Центрального военного округа. 

Турецкие военные отметили, что учения стали показателем военного сотрудничества между Узбекистаном, Турцией и Пакистаном и будут способствовать укреплению связей.



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