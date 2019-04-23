Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
|13:21 23.04.2019
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|Турция
Вооруженные силы Турции, Узбекистана и Пакистана проводят совместные военные учения для укрепления военного сотрудничества между странами.
Об этом сообщает Daily Sabah, пишет GUiLDHALL.
В Узбекистане совместные тактико-специальные учения «Щит содружества – 2019» пройдут с 22 по 27 апреля на полигоне «Фориш» в Джизакской области и будут первыми в истории организованными военными учениями этих трех стран, подчеркнули в Минобороны Узбекистана.
Делегация иностранных военных прибыла в Узбекистан 20 апреля, а 22 апреля на полигоне состоялась торжественная церемония открытия «Щита содружества».
Как передает Anadolu, в ней приняли участие военные атташе Турции и Пакистана в Узбекистане Мустафа Балоглу и Имран Ариф, представители Министерства обороны Узбекистана и командование войск Центрального военного округа.
Турецкие военные отметили, что учения стали показателем военного сотрудничества между Узбекистаном, Турцией и Пакистаном и будут способствовать укреплению связей.
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