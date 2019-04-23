Во вторник и среду — 23 и 24 апреля — в оккупированных Крыму и Севастополе предупредили о внеплановых отключениях электроэнергии из-за запуска на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭ С.

Об этом сообщается на сайте "Севастопольэнерго", передает РИА Новости.

"В соответствии с поручением Министерства энергетики Российской Федерации 23 и 24 апреля 2019 года с 08.00 до 22.00 в Крыму и городе федерального значения Севастополь будут проводиться испытания работы энергосистемы в изолированном режиме. Испытания пройдут в связи с запуском на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС", — предупредили на предприятии.

На сайте ГУП РК "Крымэнерго" указывается, что испытания согласованы со штабами электробезопасности всех уровней и проводятся в соответствии с утвержденными программами.

"Текущая проверка является штатной рабочей ситуацией и призвана проверить работу энергосистемы в условиях обеспечения потребителей Крыма электроэнергией в полном объеме", — сказано в сообщении.