Морська охорона Державної прикордонної служби України у найближчі три роки досягне спроможностей для самодостатнього та ефективного захисту морських кордонів Україниє

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, пише Український мілітарний портал.

Відповідну заяву Цигикал зробив під час Міжвідомчого круглого столу з питань законодавства у сфері морської безпеки.

Захід відбувається за підтримки Посольства США в Україні, в ньому беруть участь заступник Міністра внутрішніх справ Вадим Троян, Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал, представники берегової охорони США, провідні експерти у галузі морського права ЗСУ, правоохоронних органів, міністерств та відомств України.

“У найближчі три роки плануємо створити самодостатню Морську охорону, здатну ефективно захищати морські кордони та адекватно протидіяти викликам транснаціонального і протиправного характеру”, – зазначив Цигикал.

Завдання які сьогодні покладені на Морську охорону ДПСУ:

- охорона морської і річкової ділянки державного кордону та виключної (морської) економічної зони України;

- контроль за кораблями та суднами забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації у територіальному морі та внутрішніх водах України;

- участь в пошуково-рятувальних заходах на морі;

- супровід іноземних суден, що підозрюються у протиправній діяльності, відповідно до переліку підозрілих суден у рамках співробітництва прикордонних відомств (берегових охорон) чорноморських країн та за інформацією Контактного пункту ВМС ЗС України в операції НАТО «Активні зусилля».