Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
|12:01 23.04.2019
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|Болгария
Суд в Болгарії засудив до 30 років за гратами Северина Красімірова, якого визнали винним у згвалтуванні та вбивстві особливо жорстоким і болісним способом журналістки Вікторії Марінової.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал Darik News.
Такий вирок виніс 22 квітня суд першої існтанції в місті Русе. 21-річний Северин Красиміров визнав себе винним у згвалтуванні та убивстві.
Нагадаємо, 6 жовтня у болгарському місті Русе згвалтували і вбили адміністративного директора і ведучу регіонального каналу TVN Вікторію Марінову. Останньою темою, над якою вона працювала, був так званий GPGate – скандал навколо розкрадання коштів з фондів ЄС.
В ЄС у відповідь на вбивство журналістки заявили, що болгарська влада повинна негайно притягнути до відповідальності вбивць журналістки.
Красімова затримали у Німеччині за підозрою у вбивстві Маринової. За даними слідства, він приїхав до Німеччини з Русе, де знайшли тіло журналістки.
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