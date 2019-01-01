У 2018 році українські військові взяли участь у 32 багатонаціональних навчаннях
|12:21 23.04.2019
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|Украина
У 2018 році майже 6 300 військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у 32 багатонаціональних навчаннях.
Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Головному управлінні військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України.
"У 2018 році майже 6 300 військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у 32 багатонаціональних навчаннях, з них навчання на території України - 6, навчання поза межами України — 26", - повідомили в управлінні.
Так, за інформацією Міноборони, навчання проводилися на території таких країн: Велика Британія, Грузія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Польща, Румунія, Сербія, ФРН.
"Протягом року підрозділи Збройних сил України, які залучалися до багатонаціональних навчань вдосконалювали свій польовий, льотний та морський вишкіл, відпрацьовували питання підготовки штабів та підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил в операціях з підтримання миру, операціях з врегулювання кризових ситуацій та воєнних конфліктах", - зазначили в управлінні.
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