Крымский "суд" обязал Зиядинова выплатить штраф за протест против обысков
|11:41 23.04.2019
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|Крым
«Верховный суд» Крыма оставил в силе приговор крымскому татарину Эмилю Зиядинову.
Об этом сообщает QHA со ссылкой на «Крымскую солидарность».
По данным правозащитников, приговор Зиядинову о выплате штрафа в размере 500 рублей остался в силе.
Зиядинов подал апелляцию на решение «суда» от 28 марта.
Эмиля Зиядинова и Эскендера Мамутова задержали 27 марта. Они выражали протест в связи с массовыми обысками, которые прошли в домах их соотечественников.
В результате Зиядинова оштрафовали, а Мамутова задержали на пять суток.
В конце марта в Крыму в домах крымских татар прошли массовые облавы, после чего были задержаны24 человека.
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