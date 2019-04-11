«Верховный суд» Крыма оставил в силе приговор крымскому татарину Эмилю Зиядинову.

Об этом сообщает QHA со ссылкой на «Крымскую солидарность».

По данным правозащитников, приговор Зиядинову о выплате штрафа в размере 500 рублей остался в силе.

Зиядинов подал апелляцию на решение «суда» от 28 марта.

Эмиля Зиядинова и Эскендера Мамутова задержали 27 марта. Они выражали протест в связи с массовыми обысками, которые прошли в домах их соотечественников.

В результате Зиядинова оштрафовали, а Мамутова задержали на пять суток.

В конце марта в Крыму в домах крымских татар прошли массовые облавы, после чего были задержаны24 человека.