Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера

11:21 23.04.2019 0 комментариев Молдова

Президент Игорь Додон намерен обратиться в Конституционный суд (КС), «чтобы получить чёткую и ясную интерпретацию, вправе ли глава государства выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, если у парламента нет руководства и он не в состоянии принять ни одного закона в отсутствии парламентского большинства?»

Как сообщает Infotag, об этом он заявил на одном из телеканалов, отметив, что, скорее всего, обратится в КС в понедельник или во вторник.

«Наши юристы в президентуре говорят, что нет, потому что если в парламенте нет парламентского большинства, если невозможно проголосовать ни за один закон, какой смысл выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра? Но для того, чтобы потом не было никаких интерпретаций, мне придётся обратиться в КС для того, чтобы было чётко и ясно. Если КС скажет, что президент обязан, то, скорее всего, сразу после Пасхи я начну переговоры с фракциями, даже если нет руководства парламента, и выдвину кандидатуру на должность премьер-министра. Когда есть парламентское большинство – все понятно. Две партии выдвигают кандидатуру и тогда проще. Если нет парламентского большинства, тогда мне придётся брать ответственность и думать, кого предлагать, а дальше пусть парламент разбирается», – сказал президент.

По его словам, если КС решит, что президент не обязан в ситуации, когда нет руководства парламента, выдвигать на должность премьер-министра, тогда он не будет вмешиваться в процесс. 

«Это означает, что если прошедшие в парламент не договорятся, после 21 июня он будет распущен», - подчеркнул президент.



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