Корабли Черноморского флота страны-агрессора в ходе ночных учений в Средиземном море отработали элементы скрытного плаванья с передачей световых сигналов друг другу.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе ночного мероприятия экипажи кораблей ЧФ отработали один из элементов скрытности плавания, в рамках которого корабли находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки. Процесс передачи информации осуществлялся с помощью светосигнальных фонарей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что передаваемые световые сигналы принимали вахтенные дежурные, после чего расшифровывали их и передавали ответ таким же способом. В тренировке были задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».

Фрегат «Адмирал Эссен» направился в Средиземное море в феврале 2019 года на замену фрегату «Адмирал Макаров».