Корабли ЧФ России отработали в Средиземном море элементы скрытного плаванья
|11:01 23.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Корабли Черноморского флота страны-агрессора в ходе ночных учений в Средиземном море отработали элементы скрытного плаванья с передачей световых сигналов друг другу.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота.
«В ходе ночного мероприятия экипажи кораблей ЧФ отработали один из элементов скрытности плавания, в рамках которого корабли находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки. Процесс передачи информации осуществлялся с помощью светосигнальных фонарей», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что передаваемые световые сигналы принимали вахтенные дежурные, после чего расшифровывали их и передавали ответ таким же способом. В тренировке были задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».
Фрегат «Адмирал Эссен» направился в Средиземное море в феврале 2019 года на замену фрегату «Адмирал Макаров».
Ещё на эту тему:
Патрульный корабль ЧФ страны оккупанта выполнил артиллерийские стрельбы в морской акватории
Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
Черноморский флот РФ в 2018 году провел 200 различных учений
ЧФ страны агрессора похвастался количеством "ходовых суток" и пройденных морских миль
Российский флот начал учения в Средиземном море
Россия начала военные учения в Крыму