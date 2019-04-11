На севере оккупированного Крыма готовятся к массовой госпитализации населения - СМИ

10:41 23.04.2019 0 комментариев Крым

Медики оккупированного города Армянск готовятся принять увеличенный поток больных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из самых серьезных обвинений, прозвучавших в адрес представителей оккупационной власти в Крыму, – трусливое и безграмотное поведение чиновников в августе 2018 года.

Тогда, напомним, на севере Крыма, в городе Армянске и его окрестностях произошла серьезная экологическая катастрофа. Градообразующее предприятие (бывший «Крымский титан») сливает отходы своего производства, содержащие серную кислоту, в озеро-отстойник, имеющий размер 10 км на 4 км. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала объемы воды, используемые «Титаном», были сильно ограничены. Отстойник стал мелеть, концентрация вредных химических соединений в нем выросла.

Из-за засушливого лета – 2018 это ядовитое озеро совсем обмелело, а потом и вовсе высохло. Разнесенные ветром соли серной кислоты попали в воздух и для начала выпали едкой росой в Армянске. Хромированные детали автомобилей облезли, на металлических детских качелях и горках появились пятна. Власть не обращала внимания на жалобы горожан даже тогда, когда они стали задыхаться, уверяла, что в Армянске и соседних селах ничего страшного не происходит. Опавшие в конце августа листья принять во внимание не захотели.

Эвакуация детей из города началась только через неделю, завод «Титан» временно остановили. Минздрав Крыма доложил, что пиковое число обращений в медучреждения было зафиксировано с 4 и 5 сентября, когда за медпомощью обратился 41 человек, из них 29 взрослых и 12 детей. После, утверждают чиновники, число заболевших не увеличилось, ситуация в городе вошла в норму.

В октябре, объясняя возобновление работы «Титана», Сергей Аксёнов заявлял, что мнительные жители города продолжают обращаться к медикам, но «после прохождения полного обследования в большинстве случаев это говорит о том, что хронические заболевания дают определенные ситуации, обострения на определенный период».

Химзавод снова заработал, в его технологиях кардинально ничего не поменялось, кислота по-прежнему течет в тот же открытый солнцу и ветру отстойник.

В течение прошедших осени и зимы на севере Крыма выпало достаточное количество осадков, воды в ядовитое озеро добавили и апрельские дожди, угроза рецидива если и не миновала, то отодвинулась.

Между тем есть основания говорить о том, что в Армянске допускают повторение прошлогодней чрезвычайной ситуации.

Это следует из информации, опубликованной центральной городской больницей Армянска на сайте госзакупок. Медучреждение объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению питанием. Начальная сумма закупки – 8 млн 516 тыс руб.

Бюджет оккупированного Крыма предполагает, что стоимость питания одного больного составляет 189 руб в день, в принятой там терминологии единицей измерения является койко-день.

Количество комплектов питания, которые победитель конкурса должен будет поставить больнице Армянска, составляет 44 тыс 825.

На прошлогоднем аукционе торговалось обеспечение питанием 34 тыс 878 койко-дней. В его ходе победил поставщик, предложивший экономию: тогда сошлись на 149 рублях в день.

Если разделить койко-дни на дни, то окажется, что в июне прошлого года (до химической катастрофы), в горбольнице Армянска рассчитывали на поставку питания для 150 пациентов стационара.

Теперь в том же медучреждении в каждый из дней второго полугодия предполагается кормить 200-225 больных (о точной цифре говорить невозможно, пока неизвестна дата начала действия договора), или гораздо больше, если загрузка по месяцам будет неравномерной.

Если отбросить подозрения в банальном воровстве и действии схемы по обналичке, остается предположить: полуторакратный рост числа плановых больных может говорить о том, что здесь ждут повторения ситуации с массовыми отравлениями.

Для сравнения: горбольница в соседнем Красноперекопске, куда могут долететь кислотные дожди с «Титана» и который отравляет собственная «Крымсода», хотя и экономит на стоимости еды (145 руб/день), закупает питание для больных примерно в прежних объемах.
 



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