Бійці 73 Морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України в рамках триваючих тренувань VBSS (visit, board, search and seizure) у складі абордажних груп навчаються захопленню суден.

"У відкритому морі в складі абордажних груп проводимо навчання із захоплення суден у рамках тренувань VBSS (visit, board, search and seizure)", - повідомляється на сторінці Центру в соцмережі Фейсбук, передає Інтерфакс-Україна.

В інформації зазначається, що даний етап навчання є вже третьою частиною тренувань дій на воді, в яких беруть участь бійці Центру останнім часом.

Так, 12 квітня бійці Центру в рамках бойової підготовки відпрацьовували висадку на судна повітряним шляхом з метою захоплення, що є однією з основних складових морських абордажних дій.

17 квітня бійці 73 морського центру спецпризначення почали першу частину навчання діям на воді із захоплення суден силами абордажних груп у рамках тренувань VBSS.

"Основою при діях на воді, передусім, є робота в команді і індивідуальний професіоналізм. Незалежно від того, наскільки кваліфікованою є абордажна група в своїх індивідуальних навичках і здібностях, якщо немає навичок роботи в складі злагодженого підрозділу, операція може закінчитися провалом", - прокоментували тоді тренування в Центрі.

18 квітня стартувала друга частина навчання діям на воді, в рамках якої розвідники Морського центру в складі абордажних груп відпрацьовували навички в рамках VBSS.

73 морський центр спеціального призначення сформований на базі 7 окремої бригади спеціальних операцій. Морський центр складається з трьох складових - Морська компонента, Повітряно-десантна і Сухопутна. Дислокується в м.Очаків Миколаївської області.