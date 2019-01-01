Бійці морського спецпризначення ССО ЗС України відпрацьовують захоплення суден у складі абордажних груп

10:21 23.04.2019 0 комментариев Украина

Бійці 73 Морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України в рамках триваючих тренувань VBSS (visit, board, search and seizure) у складі абордажних груп навчаються захопленню суден.

"У відкритому морі в складі абордажних груп проводимо навчання із захоплення суден у рамках тренувань VBSS (visit, board, search and seizure)", - повідомляється на сторінці Центру в соцмережі Фейсбук, передає Інтерфакс-Україна.

В інформації зазначається, що даний етап навчання є вже третьою частиною тренувань дій на воді, в яких беруть участь бійці Центру останнім часом.

Так, 12 квітня бійці Центру в рамках бойової підготовки відпрацьовували висадку на судна повітряним шляхом з метою захоплення, що є однією з основних складових морських абордажних дій.

17 квітня бійці 73 морського центру спецпризначення почали першу частину навчання діям на воді із захоплення суден силами абордажних груп у рамках тренувань VBSS.

"Основою при діях на воді, передусім, є робота в команді і індивідуальний професіоналізм. Незалежно від того, наскільки кваліфікованою є абордажна група в своїх індивідуальних навичках і здібностях, якщо немає навичок роботи в складі злагодженого підрозділу, операція може закінчитися провалом", - прокоментували тоді тренування в Центрі.

18 квітня стартувала друга частина навчання діям на воді, в рамках якої розвідники Морського центру в складі абордажних груп відпрацьовували навички в рамках VBSS.

73 морський центр спеціального призначення сформований на базі 7 окремої бригади спеціальних операцій. Морський центр складається з трьох складових - Морська компонента, Повітряно-десантна і Сухопутна. Дислокується в м.Очаків Миколаївської області.



Ещё на эту тему:

12:21 19.04.2019
Екіпажі Морської охорони Маріуполя завжди готові до виконання завдань за призначенням / Відео
19:14 02.01.2019
Український корабель провів десантування в зимовому морі / Відео
15:45 28.08.2018
Первые в истории совместные учения Украины и Румынии на Дунае пройдут с 4 по 6 сентября.
11:59 20.06.2018
«Гетман Сагайдачный» покинул гавань и вышел в море: предстоят учения с «москитами» и авиацией / Фото
16:22 07.06.2018
На Черном и Азовском море на время стрельб ВСУ прекращено движение судов
19:43 04.06.2018
7 катеров Мариупольской береговой охраны провели учения в Азовском море
16:57 12.01.2018
В Черном море авиация ВМСУ провела совместные тренировки с американцами / Фото
09:50 06.12.2017
У Чорному морі українські ВМС провели тактичне навчання / Фото
13:47 02.11.2017
ВС Украины в Херсонской области начали испытания зенитных ракет средней дальности / Фото
15:08 08.08.2017
Курсанты одесского института ВМС проходят стажировку на американском ракетном эсминце / Фото
13:46 09.09.2016
В Лазурном херсонские спасатели продемонстрировали полякам подводное разминирование / Фото
10:39 01.07.2016
СДК «Кировоград» ВМС Украины переименуют / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Россия Россия
16:21 23.04.2019
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
15:41 22.04.2019
Первая партия военной техники поступила для ремонта на завод "Бином" в Северной Осетии
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
Все новости страны
Украина Украина
18:01 23.04.2019
У Росії вважать, що Захід не зможе змінити статус окупованого Криму
17:41 23.04.2019
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
17:01 23.04.2019
У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
16:41 23.04.2019
Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс