Бійці морського спецпризначення ССО ЗС України відпрацьовують захоплення суден у складі абордажних груп
|10:21 23.04.2019
|0 комментариев
|Украина
Бійці 73 Морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України в рамках триваючих тренувань VBSS (visit, board, search and seizure) у складі абордажних груп навчаються захопленню суден.
"У відкритому морі в складі абордажних груп проводимо навчання із захоплення суден у рамках тренувань VBSS (visit, board, search and seizure)", - повідомляється на сторінці Центру в соцмережі Фейсбук, передає Інтерфакс-Україна.
В інформації зазначається, що даний етап навчання є вже третьою частиною тренувань дій на воді, в яких беруть участь бійці Центру останнім часом.
Так, 12 квітня бійці Центру в рамках бойової підготовки відпрацьовували висадку на судна повітряним шляхом з метою захоплення, що є однією з основних складових морських абордажних дій.
17 квітня бійці 73 морського центру спецпризначення почали першу частину навчання діям на воді із захоплення суден силами абордажних груп у рамках тренувань VBSS.
"Основою при діях на воді, передусім, є робота в команді і індивідуальний професіоналізм. Незалежно від того, наскільки кваліфікованою є абордажна група в своїх індивідуальних навичках і здібностях, якщо немає навичок роботи в складі злагодженого підрозділу, операція може закінчитися провалом", - прокоментували тоді тренування в Центрі.
18 квітня стартувала друга частина навчання діям на воді, в рамках якої розвідники Морського центру в складі абордажних груп відпрацьовували навички в рамках VBSS.
73 морський центр спеціального призначення сформований на базі 7 окремої бригади спеціальних операцій. Морський центр складається з трьох складових - Морська компонента, Повітряно-десантна і Сухопутна. Дислокується в м.Очаків Миколаївської області.
Ещё на эту тему:
Екіпажі Морської охорони Маріуполя завжди готові до виконання завдань за призначенням / Відео
Український корабель провів десантування в зимовому морі / Відео
Первые в истории совместные учения Украины и Румынии на Дунае пройдут с 4 по 6 сентября.
«Гетман Сагайдачный» покинул гавань и вышел в море: предстоят учения с «москитами» и авиацией / Фото
У Чорному морі українські ВМС провели тактичне навчання / Фото
ВС Украины в Херсонской области начали испытания зенитных ракет средней дальности / Фото
Курсанты одесского института ВМС проходят стажировку на американском ракетном эсминце / Фото
В Лазурном херсонские спасатели продемонстрировали полякам подводное разминирование / Фото
СДК «Кировоград» ВМС Украины переименуют / Фото