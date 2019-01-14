22 квітня, в штаб-квартирі ООН розпочинає роботу 18-та сесія Постійного форуму з питань корінних народів. Українська делегація за участю заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ескандера Барієва розповість, зокрема, про загрози корінним народам внаслідок тимчасової окупації Росією Криму.

Про це заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Впродовж останніх років Україна бере активну участь в роботі Форуму. На цій сесії запланована участь заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ескандера Барієва як представника корінного народу Кримського півострова, тимчасово окупованого Російською Федерацією», - розповів Ніколенко.

За словами дипломата, цьогоріч головна увага приділятиметься питанню корінних мов та шляхам їх збереження.

«Збереження кримськотатарської мови під російською тимчасовою окупацією, національної ідентичності та культури кримськотатарського народу, є нагальною проблемою для України», - зауважив він.

Водночас Ніколенко нагадав, що «окупаційна влада не шанує й українську мову в Криму», бо україномовних шкіл на півострові майже не залишилося.

«Бажання вивчати українську або кримськотатарську мову доволі часто є суміжним із персональною безпекою наших співвітчизників», - наголосив дипломат.

За його словами, про ці та інші виклики українська делегація розповідатиме під час заходів у рамках форуму.

Як повідомлялося, з 22 квітня до 3 травня 2019 року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбувається 18-та сесія Постійного форуму ООН з питань корінних народів на тему «Традиційні знання: створення, захист, передача». На другому тижні форуму передбачені «регіональні діалоги» за участю представників корінних народів, держав-членів ООН, її інституцій, національних правозахисних організацій.