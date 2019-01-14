В штаб-квартирі ООН розпочинає роботу 18-та сесія Постійного форуму з питань корінних народів

10:01 23.04.2019 0 комментариев Крым

22 квітня, в штаб-квартирі ООН розпочинає роботу 18-та сесія Постійного форуму з питань корінних народів. Українська делегація за участю заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ескандера Барієва розповість, зокрема, про загрози корінним народам внаслідок тимчасової окупації Росією Криму.

Про це заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко в ексклюзивному коментарі кореспонденту  Укрінформу.

«Впродовж останніх років Україна бере активну участь в роботі Форуму. На цій сесії запланована участь заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ескандера Барієва як представника корінного народу Кримського півострова, тимчасово окупованого Російською Федерацією», - розповів Ніколенко.

За словами дипломата, цьогоріч головна увага приділятиметься питанню корінних мов та шляхам їх збереження.

«Збереження кримськотатарської мови під російською тимчасовою окупацією, національної ідентичності та культури кримськотатарського народу, є нагальною проблемою для України», - зауважив він.

Водночас Ніколенко нагадав, що «окупаційна влада не шанує й українську мову в Криму», бо україномовних шкіл на півострові майже не залишилося.

«Бажання вивчати українську або кримськотатарську мову доволі часто є суміжним із персональною безпекою наших співвітчизників», - наголосив дипломат.

За його словами, про ці та інші виклики українська делегація розповідатиме під час заходів у рамках форуму.

Як повідомлялося, з 22 квітня до 3 травня 2019 року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбувається 18-та сесія Постійного форуму ООН з питань корінних народів на тему «Традиційні знання: створення, захист, передача». На другому тижні форуму передбачені «регіональні діалоги» за участю представників корінних народів, держав-членів ООН, її інституцій, національних правозахисних організацій.



Ещё на эту тему:

08:01 21.02.2019
США в ООН пообіцяли підтримувати Україну санкціями проти РФ та іншу допомогу
09:21 13.02.2019
В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні
08:41 13.02.2019
Постпред України в ООН порекомендував дати, в які РФ могла б знову скликати Радбез
08:31 13.02.2019
За столом Радбезу присутні агресор та жертва агресії - Франція в ООН
08:16 13.02.2019
Представник ФРН у Радбезі про слова росіян: склалося враження ніби Україна напала на РФ
19:41 12.02.2019
Оприлюднена дата, коли Генасамблея ООН обговорить ситуацію на окупованих територіях України
08:21 12.02.2019
Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росію щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин
08:41 29.01.2019
Глава МЗС Польщі закликає відправити в Україну миротворчу місію ООН
11:54 14.01.2019
В Україні з'явиться "посол ООН"
09:15 07.12.2018
Трамп назвал имя нового постпреда США в ООН
08:01 30.10.2018
Совбез ООН соберется на заседание по Украине
16:40 23.10.2018
Нет "чудесного рецепта" для Донбасса и Крыма - заместитель мониторинговой миссии ООН
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
15:01 22.04.2019
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
10:41 22.04.2019
У Грузії протестувальники побилися з поліцією: понад 40 постраждалих
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Россия Россия
16:21 23.04.2019
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
20:41 22.04.2019
Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
15:41 22.04.2019
Первая партия военной техники поступила для ремонта на завод "Бином" в Северной Осетии
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
Все новости страны
Украина Украина
18:01 23.04.2019
У Росії вважать, що Захід не зможе змінити статус окупованого Криму
17:41 23.04.2019
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
17:01 23.04.2019
У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
16:41 23.04.2019
Перший середній розвідувальний корабель для ВМС ЗС України спущено на воду / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс