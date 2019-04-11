У одного з полонених РФ українських моряків виникли проблеми зі здоров'ям після операції
|09:21 23.04.2019
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|Крым
У полоненого моряка Василя Сороки, який дістав поранення під час захоплення росіянами українських суден і якого нещодавно прооперували, не функціонують чотири пальці.
Як повідомляє Громадське, про це заявив Віктор Сорока — батько Василя Сороки.
Усім 24 українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці, продовжили термін тримання під вартою до кінця липня (до 24 та 26 числа). Адвокати вже подали апеляції.
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