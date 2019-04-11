У полоненого моряка Василя Сороки, який дістав поранення під час захоплення росіянами українських суден і якого нещодавно прооперували, не функціонують чотири пальці.

Як повідомляє Громадське, про це заявив Віктор Сорока — батько Василя Сороки.

Усім 24 українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці, продовжили термін тримання під вартою до кінця липня (до 24 та 26 числа). Адвокати вже подали апеляції.