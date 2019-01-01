Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

08:41 23.04.2019 0 комментариев Армения

Многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29.

Всего планируется поставить 18 машин, сообщил во вторник ТАСС источник в российском военном ведомстве.

"Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать уже в следующем году. Поступление самолетов будет проводиться в два этапа - в 2020-2021 годах. Планируется заменить на Су-30СМ все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение авиабазой задач по назначению, так как летному составу придется пройти программу переучивания на новую машину.

"Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни", - уточнил источник.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.



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