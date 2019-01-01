В интервью национальной радиостанции Eurobe Libera Romania министр обороны Румынии Габриэль Леш сообщил, что Румыния уже приобрела в Португалии 12 многоцелевых истребителей F-16 в 2013 году и закупит еще пять для укомплектования эскадрильи из 17 самолетов. Все F-16 поступят из ВВС Португалии.



Комментируя заявления о том, что США рассматривают возможность продажи истребителей F-35 пяти новым странам-заказчикам, включая Румынию, Габриэль Леш заявил, что на данный момент это слишком крупное предложение для Румынии, передает военное.рф.



На вооружении ВВС Румынии находятся 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон", приобретенных из состава ВВС Португалии.

В марте 2019 года министр обороны сообщил о планах закупки 36 дополнительных самолетов F-16 для замены устаревших "МиГов" и формирования нескольких боеспособных эскадрилий.

Глава оборонного ведомства заявлял о намерении приобрести новые истребители, но также упомянул возможность поставки бывших в эксплуатации самолетов, которые могут быть модернизированы румынской оборонной промышленностью.



В настоящее время в составе 711-й и 861-й истребительных эскадрилий также остаются 26 самолетов МиГ-21. Как отмечается, ВВС испытывают все больше проблем с обслуживанием устаревших советских истребителей.