Разведывательный самолет ВВС США провел разведку у берегов оккупированного Крыма
|08:01 23.04.2019
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|Крым
Стратегический разведывательный самолет ВВС США в понедельник совершил новый полет вблизи Крыма.
Сообщает Интерфакс ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14846, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, более полутора часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья аннексированного полуострова.
Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществлял полет на расстоянии 45-49 км от побережья оккупированного Крыма.
Этот же самолет был также зафиксирован вблизи Сочи.
В субботу, 20 апреля над Черным морем выполнял разведывательный полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, утверждает издание.
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