Разведывательный самолет ВВС США провел разведку у берегов оккупированного Крыма

08:01 23.04.2019 0 комментариев Крым

Стратегический разведывательный самолет ВВС США в понедельник совершил новый полет вблизи Крыма.

Сообщает Интерфакс ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14846, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, более полутора часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья аннексированного полуострова.

Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществлял полет на расстоянии 45-49 км от побережья оккупированного Крыма.

Этот же самолет был также зафиксирован вблизи Сочи.

В субботу, 20 апреля над Черным морем выполнял разведывательный полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, утверждает издание.



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