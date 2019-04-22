Джемілєва не пускають до Криму попри спливання терміну заборони на в'їзд

21:01 22.04.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв не може поїхати до анексованого Криму, незаважаючи на те, що термін заборони на в'їзд до півострова сплив.

Про це повідомляють Крим.Реалії, передає Еспресо

За словами Джемілєва, термін дії заборони на в'їзд до Криму закінчився 19 квітня. Однак у Росії внесли його до санкційного списку і порушили кримінальні справи.

"Дійсно, три дні тому закінчився п'ятирічний термін рішення Росії про заборону (на в'їзд до Криму, - Ред.). Але наприкінці минулого року вони запровадили новий список санкцій, де є моє прізвище. І є заборона на в'їзд на територію Росії. Оскільки вони вважають Крим російською територією, потрапити туди я не можу. Крім того, після заборони на в'їзд, вони порушили проти мене кілька кримінальних справ і оголосили мене в розшук", – розповів Джемілєв.

Зазначається, що 22 квітня 2014 року Джемілєв повідомив, що під час перетину адміністративного кордону Криму з материковою частиною України йому зачитали "Акт повідомлення про заборону в'їзду в Росію". У документі не було ні печаток, ні підписів, проте йшлося про заборону в'їзду в Росію іноземному громадянину на п'ять років – до 19 квітня 2019 року. 



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