Министерство экономического развития России повысило оценку чистого оттока капитала в 2019 году до $38 миллиардов с $19,2 миллиарда, говорится в прогнозе ведомства до 2024 года.

Минэкономики также повысил прогноз чистого оттока капитала на 2020 год до $24 миллиардов c $7,5 миллиарда, сообщает Reuters.

Банк России ждёт, что в 2019 году отток капитала составит $35 миллиардов.