Минэкономики РФ повысило оценку оттока капитала в 2019 году почти вдвое - до $38 млрд
|20:41 22.04.2019
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|Россия
Министерство экономического развития России повысило оценку чистого оттока капитала в 2019 году до $38 миллиардов с $19,2 миллиарда, говорится в прогнозе ведомства до 2024 года.
Минэкономики также повысил прогноз чистого оттока капитала на 2020 год до $24 миллиардов c $7,5 миллиарда, сообщает Reuters.
Банк России ждёт, что в 2019 году отток капитала составит $35 миллиардов.
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